आज 26 अगस्त 2025 मीन राशिफल: पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे, भूमि भवन से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी

मीन - व्यक्तिगत विषयों पर अधिक ध्यान होगा. निजी संबंध संवार पाएंगे. पारिवारिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध क्षेत्रों में विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. साझा कार्यों में उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सबका सहयोग होगा. पेशेवर भरोसा बनाए रखेंगे. साझा कार्यों को गति देंगे. औद्योगिक उत्पादन पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. प्रयासों में तेजी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले बेहतर बने रहेंगे. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. वाण्ज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. कार्यों को लंबित न रखें. पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे. भूमि भवन से संबंधित मामलों में सफलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- करीबियां के प्रति आदर स्नेह बढ़ा रहेगा. सहकारिता का भाव बनाए रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. करीबियों से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सद्भाव बनाए रहेंगे. सहजता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता रखें.

शुभ अंक : 3 7 8 और 9

शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आपस में सहयोग बढ़ाएं.

