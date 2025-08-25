आज 25 अगस्त 2025 मीन राशिफल: परिणाम बेहतर बना रहेगा, सबको साथ लेकर चलेंगे

मीन - साझा सहयोग बना रहेगा. अनुबंधों में स्पष्टता पर जोर होगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आर्थिक क्षेत्र में उछाल बना रहेगा. पारिवारिक स्थिति शुभकर रहेगी. घर के मामलो में उपलब्धियां बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य में ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में सहजता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- नेतृत्व एवं प्रबंद्यन के कार्य गति लेंगे. साझीदारी को आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. आपसी संवाद के सकारात्मक परिणाम बनेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे.



धन संपत्ति- लाभ का स्तर अपेक्षो से अच्छा रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. चर्चा में सूझबूझ बनाए रखेंगे. उचित एवं आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. परिणाम बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. दाम्पत्य में मिठास रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. वातावरण में सरलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय क्षमता बढ़ेगी. व्यक्तित्व में सौम्यता रखें. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल उूंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 6 और 7

Advertisement

शुभ रंग : ऑरेंज

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. टीम संवारें.

---- समाप्त ----