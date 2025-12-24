scorecardresearch
 
आज 24 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले तेज गति से बढ़ेंगे आगे, आर्थिक बेहतर बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 24 December 2025, Pisces Horoscope Today: उत्साह व अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे. कार्यों को गति दे पाएंगे.

मीन - आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर बने रहेंगे. लाभ और संवार की स्थिति बेहतर रहेगी. करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ेगा. उत्साह व अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे. कार्यों को गति दे पाएंगे. पेशेवर विषयों में उत्साह एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बेहतर गति बनाए रखेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. विविध उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक बेहतर बनाए रखेंगे. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यवसाय में फोकस होगा. प्रबंधन बेहतर रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वित्तीय हित साधने में सफल होंगे.

व्यापार में निवेश से फायदा होगा, शुभ रंग- पीला

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. भावनात्मक संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5 6 9

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

