आज 24 अगस्त 2025 मीन राशिफल: व्यवस्था मजबूत रखेंगे, योजनानुसार कार्य करें

Aaj ka Meen Rashifal 24 August 2025, Pisces Horoscope Today: खानपान पर ध्यान देंगे. तार्किकता और मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं.

मीन - जिम्मेदारी से कार्य करने और समय प्रबंधन बढाने पर जोर दें. योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहें. विविध पेशेवर प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. सूझबूझ और नियम से निरंतरता बढ़ाएंगे. अधिकारियों की बातों पर ध्यान देंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. कार्य व्यापार में दबाव बना रह सकता है. खानपान पर ध्यान देंगे. तार्किकता और मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- श्रमशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. करियर कारोबार में तैयारी और सावधानी बढ़ाए रहें. कामकाजी प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. सेवा व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- व्यावसायिक उम्मीदों को बनाए रखेंगे. योजनाओं कें संचालन सफल होंगे. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य से कार्यगत बढ़त बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सूझबूझ व सहयोग रखेंगे. करीबियों से सहज संवाद बनाए रखेंगे. जरूरी बात कहने में संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता बढाएं. अतार्किक प्रतिक्रिया से बचें. आवश्यक सूचना मिलना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- ध्यान योग बनाए रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. मनोबल उत्साह रखेंगे. निरंतरता व परिश्रम पर जोर देंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. जांच नियमित कराएं.

शुभ अंक : 1 3 और 6

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. कर्मठता बढ़ाएं.

