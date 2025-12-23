आज 23 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले पाएंगे आर्थिक उन्नति, अपनों से मतभेद खत्म होंगे

मीन - करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. नवीन तौर तरीकों से कारोबार में सफलता बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास होगा. चर्चा संवाद में संकोच दूर होगा. सूझबूझ और सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सफलता का स्तर बेहतर बना रहेगा. लेनदेन में तेजी बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ता में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. कार्यक्षेत्र में नए आरंभ की संभावना है.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. लाभ और कार्यविस्तार में तेजी आएगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कारोबार पर फोकस रखेंगे. उद्योग में सुधार बना रहेगा. विभिन्न मामले हितप्रद बने रहेंगे. साहस से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी का ख्याल रखेंगे. अपनों से मतभेद खत्म होंगे. व्यर्थ की आशंकाओं को त्यागेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में पहल का भाव रखेंगे. साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----