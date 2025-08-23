scorecardresearch
 

आज 23 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन वाले सेहत का ख्याल रखें, पाएंगे आर्थिक लाभ

Aaj ka Meen Rashifal 23 August 2025, Pisces Horoscope Today: सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. बैंकिग लोन आदि कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें.

pisces horoscope
मीन - नौकरी में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र के लोगों में विश्वास बढ़ा रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. बैंकिग लोन आदि कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम पर फोकस बढ़ेगा. मेहनत से बेहतर राह बनाएंगे. सहकार पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति साधारण रहेगी. कनिष्ठ बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में उतावली से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. प्रलोभनों में आने से बचें. सुरक्षा के नियमों की अवहेलना न करें. व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. उधार से बचें. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे. रिश्तों में धैर्य बढ़ाए रखें. व्यर्थ बातों में नहीं आएं. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगत निरंतरता व लगन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों में सजग रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण रखें.

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

