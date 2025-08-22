scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों के रिश्ते मजबूत होंगे, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Meen Rashifal 22 August 2025, Pisces Horoscope Today: भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बड़प्पन बनाए रखें.

मीन - मित्रमंडली के साथ सुखकर समय बिताएंगे. मेल मुलाकात पर जोर देंगे. करियर व्यवसाय में सुधार बना रहेगा. सूझबूझ व प्रशिक्षण से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता में वृद्धि होगी. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बड़प्पन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में उमंग उत्साह बना रहेगा. कार्यउूर्जा को बल मिलेगा. प्रबंधन संवरेगा. लोगों से भेंट संवाद में सहज रहेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. करियर कारोबार में अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. साख व सम्मान के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर चलेंगे. रिश्तों में विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभचिंतकों से मुलाकात होगी. मन के मामलों में सहज भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. स्वजनों से सहजता बढ़ेगी. लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शैक्षिक विषयों पर फोकस बढ़ेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बड़ों का अनुसरण बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. सीख सलाह रखें.

