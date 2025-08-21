scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 अगस्त 2025 मीन राशिफल: प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Meen Rashifal 21 August 2025, Pisces Horoscope Today: भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.व्यक्तिगत सफलताओं का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - महत्व के कार्य समय से पूरे करेंगे.लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा.मित्रों की मदद से प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे.बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे.रचनात्मक कार्यां से जुडेंगे. निसंकोच होकर कार्य करेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. स्वजनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.व्यक्तिगत सफलताओं का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.सक्रियता दिखाएंगे.प्रतिभा प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति बनाए रखेंगे. विविध मामलों में सतर्कता से काम लेंगे. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा.वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी.जीत का भाव रहेगा.समकक्ष सहयोग देंगे.स्पष्टता बनाए रखेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मीन: अपने खर्चों को कंट्रोल करें, नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे 
मीन राशि वालों को पेशेवरों से सहयोग मिलेगा, आज का दिन जाएगा अच्छा 
मीन: आज जल्दबाजी में फैसला करने से बचें, पक्षियों को दाना खिलाएं 
मीन राशि वाले रिश्तों में विनम्र रहेंगे, ये है आपका लकी कलर 
कार्यशैली प्रभावी रहेगी, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में संपर्क संवारेंगे.भेंटवार्ता में उत्साहित रहेंगे.प्रेम स्नेह के मामले पक्ष में बनेंगे.संबंध मजबूत होंगे.विनम्रता बनाए रखेंगे.सुखद पलों की निर्मित होगी.मित्रों से मुलाकात होगी.खुशियों को साझा करेंगे.रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.समकक्षों का साथ पाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल को बल मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि से कार्यां को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ अंक : 2 3 और 8

Advertisement

शुभ रंग : सनराइज कलर

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.बड़ा सोचें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement