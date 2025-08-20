आज 20 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को पेशेवरों से सहयोग मिलेगा, आज का दिन जाएगा अच्छा

मीन - घरेलु मामलों पर ध्यान देंगे. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रबंधकीय लक्ष्य साधेंगे. संकोच में कमी आएगी. भौतिक वस्तुओं व सुविधाओं में रुचि दिखाएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी योजनाएं नियंत्रित रहेंगी. करियर व्यापार में सहजता शुभता रहेगी. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- भवन वाहन पर फोकस रहेगा. व्यावसायिक कार्यों में गति रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी में जल्दी न करें. अनुबंधों में पहल से बचें. स्मार्टनेस बनाए रखें. सोच कर बात रखें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें. प्रियजनों की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह में आने से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम व स्नेह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- यात्रा संभव है. रुटीन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. अपनों से होगी. निजी प्रदर्शन संवरेगा. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे.

शुभ अंक: 1 2 3

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सद्भाव बढ़ाएं.

