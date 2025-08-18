आज 18 अगस्त 2025 मीन राशिफल: कार्यशैली प्रभावी रहेगी, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी

मीन - साहसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर शुभता सहजता बनी रहेगी. योजनाओं का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ और विश्वास से साहस पराक्रम बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. सामाजिक प्रयासों पर जोर रहेगा. विभिन्न कार्यां में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी.

नौकरी व्यवसाय - करियर साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रयास एवं परंपरागत मामले बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

धन संपत्ति- विविध आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सकारात्मकता बल पाएगी. विविध मामले साधेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भाईचारा मजबूत बना रहेगा. बंधुओं के प्रति सहयोग समर्पण दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 8 और 9

शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल रखें.

---- समाप्त ----