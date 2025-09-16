आज 16 सितंबर 2025 मीन राशिफल: लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा,भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे

मीन - पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देंगे.रिश्तों में सुधार बना रहेगा.पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे.घर में बड़ों की सूझबूझ और सानिध्य का लाभ उठाएंगे.सजगता सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.प्रशासकीय मामलों में उत्साह रहेगा.प्रबंधन में सक्रियता बनाए रखेंगे.व्यवस्था को मजबूत रखें.घर परिवार से करीबी बढ़ेगी.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा.महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं.सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें.तर्क बहस से बचें.बड़ी सोच बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का सहयोग मिलेगा.कारोबार में सक्रियता रहेगी.करियर व्यवसाय में रुटीन रखेंगे.प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे.आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे.वार्ता में प्रभाव रखेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य हासिल करेंगे.योजनाओं में सफल होंगे.पूंजीगत कार्योंं में रुचि बढ़ेगी.संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामले संवार पाएंगे.निजता पर ध्यान बढ़ाएंगे.अपनों के साथ वादविवाद में धैर्य दिखाएं.आपस में समता संतुलन बढ़ाएं.स्पष्टता से बात कहें.मित्रों से भेंट होगी.प्रियजन सहयोगी होंगे.बड़ों की सलाह का सम्मान रखें.सबके हित का ख्याल रखें.रिश्तों में विनम्र रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा.चिंताओं को त्यागें.व्यक्तित्व संवरेगा.स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे.आदर सत्कार करेंगे.निजी मामले सकारात्मक रहेंगे.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.पूर्वाग्रह से बचें.

