आज 16 अगस्त 2025 मीन राशिफल: जन्माष्टमी पर मीन राशि वालों को पेशेवरों से सहयोग मिलेगा, आज का दिन जाएगा अच्छा

Aaj ka Meen Rashifal 16 August 2025, Pisces Horoscope Today: संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.

मीन - बेहतर संपर्क सवांद बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. अपनों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. तेजी से काम निकालेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- सबसे मिलकर चलेंगे. लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. करियर व्यापार में गति रहेगी. उत्साह बना रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव है.

धन संपत्ति- भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सुख बढ़ा रहेगा. उपलब्धि हासिल होना संभव है. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को बल मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सहजता सामंजस्य बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधों पर बल बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ सर्थन पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. जन सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यों सहज रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.

शुभ अंक : 2 3 6 7 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें. साहस रखें.

