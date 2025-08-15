scorecardresearch
 

Feedback

आज 15 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों की पूंजी में वृद्धि के प्रयास बने रहेंगे, उचित प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी

Aaj ka Meen Rashifal 15 August 2025, Pisces Horoscope Today: विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में परिजन प्रभावी होंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन- अपनों की खुशी बढ़ाने में आगे रहेंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में परिजन प्रभावी होंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. मधुर वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सूझबूझ से लक्ष्यों को पहुंच में बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों में उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- पूंजी में वृद्धि के प्रयास बने रहेंगे. उचित प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संग्रह संरक्षण में आगे रहेंगे. वित प्रबंधन संवारेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मीन: उधार लेनदेन से बचना होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी 
मीन राशि वाले सफलता से उत्साहित रहेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा 
मीन: नया काम करने का मन बनेगा, धन लाभ होगा 
योजनाओं के अमल में सफल हांगे.,आय के स्त्रोत बढेंगे 
मीन राशि वाले विविध गतिविधियों पर फोकस रखेंगे, उचित निर्णय ले सकेंगे 

प्रेम मैत्री- अपनों की खातिर हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. परिजनों से प्रेम-स्नेह बढ़ा रहेगा. उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. रक्त संबंध बल पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- मन के मामले संवरेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सद्व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान भव्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement