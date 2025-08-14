आज 14 अगस्त 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले सफलता से उत्साहित रहेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

मीन- निजी गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. पारिवारिक संबंधों वयोग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्यों प्राप्त करेंगे. घर परिवार के मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी से सद्व्यवहार रखेंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ मामलों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे. परंपरागत व्यवसाय बल पाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृदिध होगी. निसंकोच आगे बढेंगे. संपत्ति के मामले सधेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का आगमन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. सबका समर्थन मिलेगा.

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3 5 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार रखें.

