आज 13 अगस्त 2025 मीन राशिफल: योजनाओं के अमल में सफल हांगे.,आय के स्त्रोत बढेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 13 August 2025, Pisces Horoscope Today: जीवनस्तर संवार पर रहेगा. प्रयास बेहतर बने रहेंगे. परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. परिवार के साथ वक्त बिताएंगे. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाने में आगे रहेंगे

मीन - रचनात्मक कार्यों में सबमा समर्थन प्राप्त होगा. निजी मामले पक्ष में हल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता पर जोर रखेंगे. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा. नवाचार पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में साख और प्रभाव बढ़ा रहेगा. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. प्रयास बेहतर बने रहेंगे. परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में गति आएगी. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को हासिल करने में आगे रहेंगे. योजनाओं के अमल में सफल हांगे. आय के स्त्रोत बढेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ संतुलित रहेगा. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखेंगे. विविधप्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर गतिविधियां हितकर बनी रहेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार पर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के साथ वक्त बिताएंगे. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. मधुरता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे.

शुभ अंक : 3 4 5 6

शुभ रंग : पेल कलर

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. संस्कारों पर जोर दें.

---- समाप्त ----
