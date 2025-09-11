आज 11 सितंबर 2025 मीन राशिफल: सुविधाओं में वृद्धि होगी, संपत्ति के मामले साधेंगे

मीन - बचत व बैंकिंग के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. घर परिवार के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उत्तम स्थिति रहेगी. पेशेवर सामंजस्यता बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. परंपरागत व्यवसाय बल पाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ और प्रभाव ऊंचा बना रहेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. सुविधाओं में वृद्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संपत्ति के मामले साधेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों के साथ सुख साझा करेंगे. अतिथि का आगमन होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. साज संवार रखें.

