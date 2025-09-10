आज 10 सितंबर 2025 मीन राशिफल: योजनाओं के अमल में सफल हांगे, आय के अवसर बढेंगे

मीन - उत्कर्ष के कार्यां को बल देंगे. सता का सार्थ समर्थ्ान व रचनात्मक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार से सबको प्रभवित केंगे. महत्वपूर्ण कार्यां में समर्थन प्राप्त होगा. निजी मामले पक्ष में हल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता पर जोर रखेंगे. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा. नवाचार पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यां में गति व तेजी बनी रहेगी. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को हासिल करने में आगे रहेंगे. योजनाओं के अमल में सफल हांगे. आय के अवसर बढें़ेगे.



धन संपत्ति- आर्थिक एण्वं वित्तीय बाल चाहिए. लाभ और प्रबंधन संतुलित रहेगा. बैंकिंग कार्यां में रुचि रखेंगे. विविधप्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर गतिविधियां हितकर बनी रहेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवारेंगे.



प्रेम मैत्री- परिवार के साथ वक्त बिताना भएगा. सहजता व सुख बनाए रखेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. मधुरता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे.

शुभ अंक : 1 3 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सृजन पर जोर दें.

