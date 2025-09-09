आज 9 सितंबर 2025 मीन राशिफल: धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी

मीन - वाणी व्यवहार में सुधार संवार बना रहेगा. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धैर्य धर्म से अनुकूलता बनाए रखेंगे. सृजन कार्य संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार में सुधार आएगा. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्या से जुडें़ेगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. करियर व्यापार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आधुनिक क्षेत्रों में जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर बना रहेगा.
धन संपत्ति- व्यावसायिक गतिविधियों तेजी ररखेंगे. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. लाभ विस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी.
प्रेम मैत्री- मन के मामले हितकारी रहेंगे. चर्चा में स्पष्टता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता आएगी. प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. खुशियों को साझा करेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा व संवाद में पहल रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : आम्र समान
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. आधुनिक प्रयास बढ़ाएं