आज 8 सितंबर 2025 मीन राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज मीन राशि वाले अपरिचितों से दूरी रखें, करें हनुमान जी की पूजा

Aaj ka Meen Rashifal 8 September 2025, Pisces Horoscope Today: स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. नवीन प्रयासों मेंं सावधानी बरतेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.

मीन - विभिन्न अर्थिक वाणिज्यिक मामलों में साधारण स्थिति बनी रहेगी. जल्दबाजी में कार्य करने से बचेंगे. चर्चा में सावधानी बनाए रखेंगे. क्षमता से अधिक निवेश की स्थिति में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. नवीन प्रयासों मेंं सावधानी बरतेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़ों की सुनें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में आकस्मिकता बनी रह सकती है. प्रलोभन व दबाव में न आएं. कार्यव्यवस्था को बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. आशंकाओं से बचें.

धन संपत्ति- खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन बनाए रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. पेशेवरों की सीख सलाह से आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में परस्पर वार्ता व संवाद बनाए रखें. अन्य के बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में ामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग :  पेल कलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमाभाव रखें.

