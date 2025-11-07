scorecardresearch
 

आज 7 नवंबर 2025 मीन राशिफल: हितलाभ बढ़ेगा, विभिन्न कार्योंं को पूरा करेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 7 November 2025, Pisces Horoscope Today: कार्यगति बेहतर रहेगी. चहुंओर लाभ बढ़ेगा. करियर व्यापार संवार आएगा. प्रबंधन  के कार्योंं में साहस पराक्रम बढ़ेगा.उद्योग विस्तार पर जोर होगा.

pisces horoscope
मीन- साहसिक गतिविधियों में वहल पराक्रम बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सामाजिकता व सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. संपर्क का दायर बड़ा होगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होंगे. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार बना रहेगा. भेंटवार्ता में बेहतर करेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. चहुंओर लाभ बढ़ेगा. करियर व्यापार संवार आएगा. प्रबंधन  के कार्योंं में साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे.


धन संपत्ति- उद्योग विस्तार पर जोर होगा. आर्थिक मामले गति पाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. लक्ष्य पूरे होंगे. इच्छित सफलता से उत्साह बना रहेगा. कार्य विस्तार और हितलाभ बढ़ेगा. विभिन्न कार्योंं को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- सुखकर सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रिय संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. भाई बंधुओं से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मिष्ठान्न चढ़ाएं. सबके हित का ख्याल रखें. सामूहिक प्रयास बढ़ाएं.
 

