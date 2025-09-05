आज 5 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले आर्थिक कार्यों में बेहतर रहेंगे, शुभ सूचनाएं साझा करेंगे

मीन - पेशेवर मामले संवार पर बने रहेंगे. वित्तीय कार्यों में उपलब्धियां बनेंगी. लाभ अपेक्षा से बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. शासन प्रशासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सत्ता पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी सहयोगी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधने की कोशिश रहेगी. मामलों पर नियंत्रण बनाए रखेंगेे. विभिन्न विषयों को पूरा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी पक्ष मजबूत बना रहेगा. अनुकूलता व तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. कामकाज अनुकूल रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लाभ में उछाल आएगा. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. विविध कार्य समय से पूरे कर लेने पर बल दें. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. आय उम्मीद से अच्छी बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुख बांटेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. मन के मामले बेहतर बने रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आनंद का वातावरण रहेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : गौ घृत के समान

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----