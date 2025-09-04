आज 4 सितंबर 2025 मीन राशिफल: तेजी से आगे बढ़ेंगे, लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा

मीन - करियर व्यवसाय में गति लाएंगे. आर्थिक नीतियों को बखूबी अपनाएंगे. उद्योग वाणिज्य के विषय पक्ष में बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. करियर में तेजी रखेंगे. आधुनिकता पर ध्यान देंगे. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासां में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी वातावरण अपेक्षा से अच्छा रहेगा. विभिन्न मामलों में साहस से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. संपत्ति में बढ़त होगी. समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियां संवरेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम में मिठास बढ़ेगी. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. घर में शुभता का संचार रहेगा. स्पष्टता से बात कहेंगे. संवाद में सजग रहेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक वार्ता में सुधार होगा. संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास बढ़ाएंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 3 4 6 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. लोभ में न आएं.

