आज 4 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: करियर व्यापार में निरंतरता लाएं, लीगल विषयों को हल्के में न लें

मीन - नीति नियम का पालन बनाए रखें. कार्य प्रदर्शन में दबाव अनुभव हो सकता है. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रखेंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों को समय से करें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता लाएं. लीगल विषयों को हल्के में न लें.

धन संपत्ति- बजट से कार्य करें. लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें. अनजान से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. दोष उभरने की आशंका है.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार का प्रयास होगा. वार्ता सहजता से आगे बढ़ेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सतर्क रहें. आवश्यक निर्णय ले सकते हैं. चर्चा संवाद में सावधान रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था प्रबंधन व अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सबकी सहायता करें.

---- समाप्त ----