आज 3 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे

मीन - आर्थिक प्रबंधन अपेक्षा से अच्छा रहेगा. निजी संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. करियर व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे. शासन के कार्यों को गति देंगे. पेशेवर विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. चहुंओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पेशेवर वार्ताएं बढ़ेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. लेनदेन में गति आएगी. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति- पैतृक पक्ष का सहयोग मिलेगा. प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. एक से अधिक स्त्रोतों से लाभ बनेगा. धन संपत्ति के विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. योजनाओं को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में मिठास व सहजता बनाए रहेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. ेकरीबी विश्वसनीय रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : लेमन

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. वचन रखें.

---- समाप्त ----