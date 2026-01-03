scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 जनवरी 2026 मीन राशिफल: निरंतरता बढ़ाएं, मनोबल ऊंचा रखें

Aaj ka Meen Rashifal 3 January 2026, Pisces Horoscope Today: पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्याग बड़प्पन से काम लें.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - घर का वातावरण सहज बनाए रखने का प्रयास करें. परिजनों संग निजी कार्योंं में सकिय रहेंंगे. पारिवारिक विषयों में पहल रखेंगे. जल्दबाजी का भाव बना रहेगा. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. अतिथि आगमन संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्याग बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन व व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में बेहतर करने की भावना बढ़ेगी. सहजता सजगता बनाए रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं पद प्रभाव बढ़ेंगे. साख प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें. वित्तीय विषय सामान्य से बेहतर बनेंगे. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. शासन में जगह बनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Daily horoscope for Pisces avoid risks and focus on children
मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मीन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, लोगों से उलझने से बचें
हितलाभ बढ़ा रहेगा, बड़ों का सानिध्य पाएंगे
सबको साथ लेकर चलेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा
प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, व्यापार में लाभ का योग है

प्रेम मैत्री- भावुकता में आकर निर्णय नहीं लें . अन्य के दबाव में आने से बचें. घर से करीबी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहें. परस्पर संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार न दिखाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 8 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़प्पन बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement