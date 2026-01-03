आज 3 जनवरी 2026 मीन राशिफल: निरंतरता बढ़ाएं, मनोबल ऊंचा रखें

मीन - घर का वातावरण सहज बनाए रखने का प्रयास करें. परिजनों संग निजी कार्योंं में सकिय रहेंंगे. पारिवारिक विषयों में पहल रखेंगे. जल्दबाजी का भाव बना रहेगा. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. अतिथि आगमन संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्याग बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन व व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में बेहतर करने की भावना बढ़ेगी. सहजता सजगता बनाए रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं पद प्रभाव बढ़ेंगे. साख प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें. वित्तीय विषय सामान्य से बेहतर बनेंगे. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे. शासन में जगह बनाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावुकता में आकर निर्णय नहीं लें . अन्य के दबाव में आने से बचें. घर से करीबी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहें. परस्पर संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार न दिखाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे.

शुभ अंक : 3 8 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़प्पन बनाए रखें.

