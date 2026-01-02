scorecardresearch
 
आज 2 जनवरी 2026 मीन राशिफल: हितलाभ बढ़ा रहेगा, बड़ों का सानिध्य पाएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 2 January 2026, Pisces Horoscope Today: गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. बहस से बचें. निजी विषयों पर ध्यान दें. वाद विवाद टालें. समता व संतुलन बढ़ाएं. साहस और संपर्क बना रहेगा.

मीन - घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. कामकाज आकर्षक रहेगा. प्रबंधकीय उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी से बचें. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. बहस से बचें. निजी विषयों पर ध्यान दें. वाद विवाद टालें. समता व संतुलन बढ़ाएं. साहस और संपर्क बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से संपर्क बेहतर बनाए रखेंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान बना रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. संकीर्णता का त्याग करें.

धन संपत्ति-- हितलाभ बढ़ा रहेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. चर्चा संवाद में तार्किकता बनाए रखेंगे. पहल से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मजबूत बनाने पर जोर देंगे. भावावेश से बचेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष में सुधार होगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. विनय व सामंजस्य से काम लें. धैर्य और धर्म रखें. प्रेम व्यवहार बढ़ाएं.


स्वास्थ्य मनोबल- सूचनाओं को अनदेखा न करें. निज कार्योंं में रुचि रखें. में साज संवार रहेगी. नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे.  

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. बड़प्पन बढ़ाएं.

