आज 1 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों के महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Meen Rashifal 1 September 2025, Pisces Horoscope Today: अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा.

मीन - धार्मिक कार्य व आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. आस्था और विश्वास बल पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्चशिक्षा में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव होगी. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. महत्वपूर्ण परिणाम साधेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. पेशेवर कार्यों से जु़ड़ेंगे. नीति नियम पालन में सहजता रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशीलता रहेंगी. कार्य व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा के बल पर उन्नति की राह पाएंगे. जोखिम लेने से बचें. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों में बेहतर रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों में मजबूती आएगी. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. अध्यात्म बढ़ाएं.

