scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 जनवरी 2026 मीन राशिफल: सबको साथ लेकर चलेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

Aaj ka Meen Rashifal 1 January 2026, Pisces Horoscope Today: आर्थिक हितों को संरक्षित करने में सफल होंगे. कार्यगति में तेजी बनी रहेगी. वाणिज्यिक यात्रा संभव है. योजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन - सामाजिक प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ने और उत्सव आयोजन में आगे होंगे. महत्वपूर्ण संवाद में उतसाह बनाए रखेंगे. अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. समझ बेहतर बनी रहेगी. साहस पराक्रम बना रहेगा. सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. बंधु बांधवों के साथ से उत्साहित बने रहेंगे. सहकारिता बनी रहेगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच रहेंगे. आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और पराक्रम से करियर संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. वाणिज्य व्यवसाय में सफलता पाएंगे. परंपरागत व्यवसाय गति पाएंगे. कार्य क्षेत्र में निरंतरता लाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को संरक्षित करने में सफल होंगे. कार्यगति में तेजी बनी रहेगी. वाणिज्यिक यात्रा संभव है. योजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. फोकस बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बचत पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

financial gains and career improvements for pisces today
मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
2026 में मीन राशि वालों के लिए कैसी रहेगी सेहत?
मीन राशि वालों के आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, लाभ बढ़त पर रहेगा
रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा
मनोबल ऊंचा रहेगा,सामंजस्य बढ़ाएंगे

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के प्रयास संवार पाएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. संपर्क एवं संचार से रिश्तों में मिठास आएगी. भेंटवार्ता में विनम्र रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल में आगे बने रहेंगे. मन की बात सहजता से कहेंगे. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. धैर्य और मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 6 और 9
 
शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. कमजोरों को दान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement