Aaj Ka Panchang: पंचांग 13 सितंबर 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 13 सितम्बर 2021 , सोमवार



विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - भाद्रपद

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन है. सूर्य सिंह राशि में और चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष सप्तमी

दूर्वा अष्टमी

महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ

सोमवार व्रत

नक्षत्र: अनुराधा

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा ।

आज का राहुकाल: 7:47 AM से 9:19 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:16 AM

सूर्यास्त - 6:28 PM

चन्द्रोदय - Sep 13 12:26 PM

चन्द्रास्त - Sep 13 11:24 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:58 AM से 12:47 PM

अमृत काल - 10:45 PM से 12:16 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:40 AM से 05:28 AM

योग

विष्कुम्भ - Sep 12 11:43 AM से Sep 13 08:50 AM

प्रीति - Sep 13 08:50 AM से Sep 14 06:03 AM

आयुष्मान - Sep 14 06:03 AM से Sep 15 03:24 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Sep 13 06:16 AM से Sep 13 08:23 AM (अनुराधा और सोमवार)

गण्डमूल नक्षत्र

1. Sep 13 08:23 AM से Sep 14 07:05 AM (ज्येष्ठ)