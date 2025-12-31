scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 31 December 2025: मिला-जुला रहेगा दिन, धैर्य और सतर्कता से टलेंगी परेशानियां

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 31 December 2025: अन्य मामलां में सजगता बढ़ाएंगे. विनम्रता और सामजस्यता से आगे बढ़ेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. लेनदेन में पेपरवर्क पर जोर दें.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9: 31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम बनाए रखने वाला है. कामकाज में रुटीन बेहतर रखेंगे. अन्य मामलां में सजगता बढ़ाएंगे. विनम्रता और सामजस्यता से आगे बढ़ेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. लेनदेन में पेपरवर्क पर जोर दें. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कहने की अपेक्षा कर दिखाने में विश्वास रखते हैं. बाहुबल पर भरोसा होता है. आज इन्हें धैर्य से काम लेना है. घर परिवार में समय देना है. निजी मामलों पर फोकस बढ़ाना है. अपनों से सहयोग सहकारिता बढ़ाएं. सबसे जु़ड़कर चलें. भ्रम व बहकावे से बचें. व्यक्तिगत मामले सामान्य रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में नियम पालन पर जोर रखेंगे. पेशेवर लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. सहयोग समर्पण की कोशिश रहेगी. सहकार की भावना बढ़ाएंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रयोग और अनुशासन बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचें.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों को समय देने पर जोर रखें. अपनों की इच्छा का सम्मान करें. करीबियों की भावनाओं को समझें. रिश्तों मेंं धैर्य दिखाएं. मित्र की अनदेखी से बचें. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. जल्द भरोसे में आने से बचें. बहकावे व भटकाव की स्थिति टालें.

हेल्थ एंड लिविंग- समन्वय से आगे बढे़ं. व्यवहार में अनुकूलन रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा. खानपान संवारें.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर- खाकी
एलर्ट्सरह- तैयारी रखें. तार्किकता बढ़ाएं. उतावली से बचें.

---- समाप्त ----
