Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 31 December 2025: मेहनत का मिलेगा पूरा फल, करियर में प्रभाव और नए अवसर मिलेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8: 31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 8 के लिए शुभकर है. सभी कार्य सही से आगे बढ़ा सकेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. कामकाजी प्रयास संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. परिजन मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं. एकांकी स्वभाव वाले होते हैं. आज इन्हें विनम्रता बढ़ाना है. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक प्रयास संवरेंगे. विविध कार्यां को गति देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. लक्ष्य पर जोर रहेगा. आर्थिक लाभ और विस्तार बल पाएगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. पेशेवर प्रयासों से प्रभावित करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वाणिज्यिक अड़चने दूर होंगी. उत्साहित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध सहज रहेंंग. घर परिवार में मधुरता बनी रहेगी. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अतिथियों का आदर करेंगे. मित्रगण साथ सहकार बढ़ाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. सहज बने रहेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संवाद में सहज रहें. स्पष्टता बढ़ाएंगे. सबके सहयोग का भाव होगा. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व भव्य रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- अनुभवी की सुनें. सलाह मानें. व्यक्तित्व संवारें.



