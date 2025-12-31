scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 31 December 2025: किस्मत चमकाने वाला दिन, अप्रत्याशित लाभ और सकारात्मक बदलाव के योग

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 31 December 2025: पेशेवर कार्यां में रुचि बढ़ाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुखकर सूचनाएं साझा करेंगे. टीम भावना पर जोर होगा. तथ्यों पर बल बनाए रहेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7: 31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन किस्मत को चमकाने में सहयोगी है. अप्रत्याशित लाभ से उत्साह बढ़ेगा. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. रिश्तों को संवारेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. केतु के अंक 7 के व्यक्ति हर क्षेत्र में संतुलन रखते हैं. प्रत्येक कार्य जिम्मेदारी से करते हैं. आज इन्हें व्यवस्था को संवारना है. पेशेवर संबंधों को मजबूत बनाना है. पेशेवर कार्यां में रुचि बढ़ाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुखकर सूचनाएं साझा करेंगे. टीम भावना पर जोर होगा. तथ्यों पर बल बनाए रहेंगे. सहज संकोच में कमी आएगी.


मनी मुद्रा- जिम्मेदारों से संबंध बेहतर होंगे. सबसे मदद बनाए रहेंगे. प्रबंधन को संवारेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य बेहतर रहेंगे. उल्लेखनीय लक्ष्य हासिल करेगे. नवीन प्रयासों की संभावनाएं बढ़ेंगी. अनुभव और ज्ञान से सफलता पाएंगे. सामंजस्यता रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उपलब्धियों को बनाए रखने का दिन, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख
हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन, मेहनत रंग लाएगी और सम्मान बढ़ेगा
भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, रुके काम बनेंगे और अवसर देंगे बड़ी खुशखबरी
संयम और अनुशासन से संभलेगा दिन, सोच-समझकर लिए फैसले देंगे लाभ
कामकाज में सहयोग और रिश्तों में मिठास, आर्थिक स्थिति होगी पहले से बेहतर
Advertisement


पर्सनल लाइफ- घर में अपनों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. भेंट मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. अपनों के साथ आनंद से रहेंगे. स्नेह आदर से अपना पक्ष रखेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी.


हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे. सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे. अनुकूलन रहेगा. जीवनस्तर संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.


फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स- अनावश्यक वार्ता से दूर रहें. व्रत संकल्प रखें. आवेश में न आएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement