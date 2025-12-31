Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 31 December 2025: उपलब्धियों को बनाए रखने का दिन, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6:कामकाज में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में धैर्य उत्साही रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बनाए रहेंगे. निजी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी.

31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन उपलब्धियों को बनाए रखने वाला है. वरिष्ठों से तालमेल बेहतर होगा. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. पहल पराक्रम से काम लेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नवीनता को बनाए रखते हैं. सूझबूझ से साधारण वस्तुओं को असाधारण बनाने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें कार्ययोजनाओं को बढ़ाना है. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी. समभाव व सामंजस्य बना रहेगा.

मनी मुद्रा- आिर्र्थक विषयों में उछाल आएगा. कार्य व्यापार में नियमों का पालन बढ़ाएंगे. प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. सबको प्रभाव में लेने का प्रयास रखेंगे. लेनदेन में सक्रियता व स्पष्टता बढ़ाकर रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. आर्थिक स्थिति उम्दा रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों संग खुशी बांटेंगे. व्यवहार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम स्नेह को बल मिलेगा. सुख सौख्य और संवाद बनाए रहेंगे. भावनात्मक विषयों में लापरवाही से बचेंगे. उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. स्वास्थ आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- लेमन कलर

एलर्ट्स- भरोसा बनाए रखें. जिद से बचें. समयपालन बढ़ाएं.

