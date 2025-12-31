Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 31 December 2025: हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन, मेहनत रंग लाएगी और सम्मान बढ़ेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5:31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 5 के लिए श्रेष्ठ फलदायी है. हर क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन रहेगा. हितलाभ बेहतर बनाए रहेंगे. नियम निरंतरता बनाए रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. करीबियों का विश्वास जीतेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. सहज सक्रियता से काम लेंगे. साझा प्रयास संवारेंगे. कामकाजी मामले पक्ष में बन रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में तार्किक संवाद में सबसे बेहतर होते हैं.. कार्यक्षमता अच्छी होते हैं. अन्य के प्रति बड़प्पन रखते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह बढ़ाना है. कामकाज में संतुलन रखना है. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. अवसर का लाभ उठाएं. बड़बोली से बचेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. करियर कारोबार में उछाल आएगा. संपर्क संवाद बेहतर बनाकर रखेंगे. सूझबूझ से आगे ब़ढ़ेंगे. आर्थिक योजनाओं में गति रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों की अनावश्यक बातों में नहीं आएंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज में प्रभावशील बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. घर परिवार में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. जरूरी सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का आतिथ्य व सत्कार बनाए रखें. मन की बात कहने में संकोच कम होगा.

हेल्थएंडलिविंग- नियमपालन रखेंगे. संतुलन बढाएंगे. आज्ञा अनुपालन रखेंगे. वार्ता प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी का साथ रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- लोभ प्रलोभन से बचें. परिश्रम व फोकस बढ़ाएं.



