Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 31 December 2025: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, रुके काम बनेंगे और अवसर देंगे बड़ी खुशखबरी

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4: 31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए भाग्यवर्धक है. चहुंओर बेहतर अवसर बनाए रहेंगे. घर परिवार में सुखकर स्थिति रहेगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे. वांछित परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. करियर कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. लंबित विषयों में तेजी आएगी. रिश्ते मधुर रखेंगे. सहज संकोच कम होगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति चतुराई पूर्ण व्यवहार से अपनी राह बनाते है. अपना काम निकालने में निपुण होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. जिम्मेदारी से काम करेंगे. करियर कारोबार बेहतर पद प्रभाव बना रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. उच्च लक्ष्यों को पाएंगे. विविध प्रयासों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. आर्थिक व्यवसायिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में सुधार होगा. पेशेवर मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे. अनुकूलता में वृदिध बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध संवार पाएंगे. मन के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. घर में समय बिताएंगे. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में वृद्धि होगी. संबंधों को संवारेंगे. सामंजस्य और फोकस बनाए रखेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- सूझबूझ से जोखिम लेंगे. शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- तैयारी बढ़ाएं. प्रयासों को संवारें. चर्चा में सजगता बनाए रहें.



