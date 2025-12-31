Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 31 December 2025: संयम और अनुशासन से संभलेगा दिन, सोच-समझकर लिए फैसले देंगे लाभ

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.



नंबर 3: 31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए मध्यम फलकारक है. पहल पराक्रम और अनुशासन से अपनी राह बनाएंगे. कामकाज में सहज संवार रहेगा. अपनों से संबंधों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश बढ़ाएंगे. व्यर्थ बातों व अहंकार में आने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. करीबियों से भेंट होगी. रिश्तों में विनय विवेक बढ़ा रहेगा. जरूरी सूचना मिल सकती है. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति आत्म अनुशासित होते हैं. अन्य की समझाइश पर जल्द प्रतिक्रिया नहीं देते हैं. रुटीन व्यवस्थित होता है. आज इन्हें फोकस बनाए रखना है. लोभ प्रलोभन से दूर रहेंगे. बहस में नहीं पड़ें.



मनी मुद्रा- कामकाज का स्तर साधारण बना रहेगा. हितलाभ में पूर्ववत् वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में अनुभवियों से सलाह लेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक चर्चा में प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता रखेंगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. साख प्रभाव का लाभ उठाएंगे. सक्रियता बढ़ाने पर जोर होगा.

पर्सनल लाइफ- जरूरी सूचनाएं मिलेंगी. प्रेम स्नेह पर जोर बनाए रखें परिवार में सामंजस्य रखें. रिश्तों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. मित्रों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस रहेगा. सभी प्रभावित रहेंगे. मनोबल उूंचा होगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- सजगता रखें. हल्के लोगों से दूरी बनाएं. सादगी से रहें.



