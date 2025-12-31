Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 31 December 2025: नेतृत्व क्षमता से खुलेंगे सफलता के रास्ते, करियर और धन लाभ में बढ़ोतरी

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.
नंबर 1: 31 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देने वाला है. कार्यक्षेत्र में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. चहुंओर सफलता से उत्साहित रहेंगे. लाभ का प्रतिशत संवारेंगे. करियर व्यापार में प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा. पद प्रभाव का लाभ उठाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में सूझबूझ दिखाएंगे. अपनों की अनदेखी से बचेंगे. कार्य विस्तार पर बल बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. लाभ अर्जित करने में आगे हांगे. संकोच कम होगा.
मनी मुद्रा- पेशेवर जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसर भुनाएंगे. अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति संभव है. व्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता सहजता बढ़ेगी. नीति नियमों पर जोर देंगे. कौशल और अनुभव का लाभ मिलेगा. कारोबारी विषयों में सहजता दिखाएंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से संबंध बेहतर बने रहेंगे. निजी मामलों में सुधार आएगा. भावनात्मक नियंत्रण रहेगा. मन के मामले सुखद रहेंगे. भेंटवार्ता में अनुकूलन रहेगा. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- घर में सुख रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. अपनों को समय देंगे.
फेवरेट नंबर- 1 4 5 7
फेवरेट कलर- पिस्ता कलर
एलर्ट्स- बड़प्पन और सहकारिता से काम लें. सजगता बढ़ाएं.