Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 31 August 2025: समकक्षों का सहयोग रहेगा, कामकाजी प्रयास बल पाएंगे

नंबर 9

31 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सहजता से करियर कारोबार में गति बनाए रखने वाला है. कार्य विस्तार का प्रयासों को संवारेंगे. हितलाभ अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. घर परिवार में सामंजस्यता बढ़ाएं. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. आिर्र्थक विषयों में लापरवाही से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता रहेगी. मित्रों का साथ समर्थन बनाए रखे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति समाज का संतुलन कायम करने में सहयोगी होते हैं. सत्ता से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं. तेज व हिम्मती होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. व्यवस्था को बल देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में गहरा दखल व प्रभाव बनाए रखेंगे. लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. सफलता प्रतिशत बढा रहेगा. कार्यक्षेत्र में कौशल का लाभ उठाएंगे. वाणिज्य व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. कामकाजी प्रयास बल पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों में रुटीन स्थिति रहेगी. करीबियों से भेंट बढ़ाएंग. चर्चा में सजगता रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में अपनों का साथ समर्थन पाने का प्रयास बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध सुमधुर रहेंगे. करीबियों से तालमेल रखेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. अनावश्यक तर्क बहस से बचेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवस्था पर जोर देंगे. जिद न करे. दबाव से मुक्त रहें. वातावरण सहज रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवारें.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- इच्छाशक्ति व संकल्प बनाए रखें. अहंकार व आवेश में न आएं.

