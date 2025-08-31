scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 31 August 2025: आर्थिक अवसरों का लाभ लेंगे, पद प्रभाव पर जोर रहेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 31 August 2025: सहकार की भावना को बढ़ावा देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति तथ्यों व तर्कां में माहिर होते हैं. इनसे बहस में जीतना कठिन होता है. समझ अच्छी होती है. आज इन्हें उमंग उत्साह से काम लेना है. समता संतुलन बनाए रखेंगे.

seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
31 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हर्ष उत्साह बनाए रखने वाला है. चहुंओर और लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अपनों से संबंधों को संवारेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में रुटीन संवारेंगे. सहकार की भावना को बढ़ावा देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति तथ्यों व तर्कां में माहिर होते हैं. इनसे बहस में जीतना कठिन होता है. समझ अच्छी होती है. आज इन्हें उमंग उत्साह से काम लेना है. समता संतुलन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में जीत की संभावना बनी रहेगी. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. योजनानुरूप गतिशीलता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. उच्च सफलता की प्राप्ति संभव है. कामकाज में जिम्मेदार रहेंगे. पेशेवर संपर्क बनाकर आगे ब़ढ़ेंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ लेंगे. पद प्रभाव पर जोर रहेगा.

पर्सनल लाइफ-  रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. अपनों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. प्रेम व बड़प्पन से काम लेंगे. परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी. सुखद सूचनाएं मिलेंगी. श्रेष्ठ जनों का आदर करेंगे. मन की बात में सहज रहेंगे. समता सामंजस्यता रखेंगे. करीबी प्रसन्न व सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग वक्त बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व संवारेंगे. आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. सभी का साथ रहेगा. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 7 9
फेवरेट कलर- रक्तवर्ण
एलर्ट्सरह- उतावली व अभद्रता से बचें. सतर्कता बढ़ाएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
