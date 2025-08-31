Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 31 August 2025: पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्र मददगार रहेंगे

नंबर 5

31 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 5 के लिए हितों को साधने और संबंधों को संवारने में सहयोगी है. आर्थिक प्रयास बढ़त पाएंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. व्यापार में सक्रियता आएगी. तेजी से काम निकालेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा पर रहेगा. सहकारिता व टीम के प्रयास बढ़ाएंगे. मित्रता को बल मिलेगा. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विभिन्न विषयों में सक्रियता आएगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति लोगों से उत्साह से मिलते हैं. वाणी व्यवहार में स्पष्ट रहते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. विभिन्न गतिविधियां पक्ष में रहेंगी.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक प्रयासों में इच्छित गति बनी रहेगी. लाभ में अपेक्षित सुधार होगा. आर्थिक मामले उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. अधिकारियों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यवसाय संवारेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. अनुकूलता बढ़त पर बनाए रहेंगे. आकस्मिक अवसर भुनाएंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य का परिचय देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह से अपनों का मन जीतेंगे. स्वजनों को बढ़ावा देंगे. निजी संबंधों में सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. करीबी से जरूरी बात कहेंगे. परिवार पर फोकस बनाए रखेंगे. विषयगत गंभीरता बनी रहेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मित्र मददगार रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- यात्रा की संभावना बढे़गी. संतुलित जोखिम उठाएंगे. शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर- अखरोट समान

एलर्ट्स- भ्रम से बचें. प्रलोभन में न आएं. परिश्रम व फोकस बढ़ाएं.

