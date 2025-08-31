Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 31 August 2025: लक्ष्य पर जोर होगा, लाभ बेहतर बनाए रखेंगे

नंबर 1

31 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 1 के लिए उचित दिशा में आगे बढ़ते रहने में सहयोगी. समय की सीधी चाल बेहतर परिणाम दिलाएगी. कार्य व्यापार में सफलता बढ़ेगी. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आगमन होगा. निजी जीवन संवार पाएगा. विभिन्न लक्ष्यों को साधेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. परिजन मददगार होंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों को बड़े उद्यम करने और उच्च स्तर के प्रबंधन में रुचि होती है. राजनीति प्रशासन में आगे होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. प्रबंधन संवरेगा.

मनी मुद्रा- वित्तीय लाभ के अवसर बढत पर बने रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढेंगे. चहुंओर शुभता और संवार बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लक्ष्य पर जोर होगा. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक अड़चनें दूर होंगी. वातावरण की अनुकूलता से उत्साहित बने रहेंगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों से संबंध संवारंगे. सभी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे. अपनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. अतिथियों का आदर करेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की सोच रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे.

हेल्थ ऐेड लिविंग- स्पष्टवादिता एवं विश्वास बनाए रखेंगे. घर में सहयोग रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स- समभाव रखें. बड़प्पन व धैर्य बढ़ाएं. साहसी बने रहें.

---- समाप्त ----