Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 30 August 2025: मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 30 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभफलकारी है. जीवन स्तर में साज संवार पर बल रहेगा. अनुशासन अनुपालन से महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. विनय विवेक से परिणाम साधेंगे. पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. आत्मसम्मान बल पाएगा. लाभ प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों से तालमेल अच्छा रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शारीरिक सक्रियता में विश्वास बनाए रखते हैं. बल बुद्धि के धनी होते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. बड़ों का सहयोग रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रखेंगे. धैर्य में वृद्धि होगी.

मनी मुद्रा- कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. वातावरण में उत्साह का संचार रहेगा. सौदो समझौतों को साधने में सफल रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन प्रभावी बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढेंगे. व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में सहजता और विश्वास बनाए रहेंगे. घर परिवार में सहयोग रहेगा. सबके प्रति सम्मान का भाव बना रहेगा. सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. समता सामंजस्य रखेंगे. मित्रों बंधुजनों से सुख साझा करेंगे. प्रियजनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. छोटों के लिए सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यर्थ दखल से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लाल

एलर्ट्स- व्यवस्था व स्पष्टता बनाए रखें. अतार्किक जोखिम न उठाएं.

