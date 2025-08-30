Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 30 August 2025: मूलांक 8 वाले पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे, परस्पर भरोसा जीतेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 30 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 8 के लिए उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. विविध प्रयासों में अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी दिखाएंगे. परिजनों की खुशी बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. आर्थिक मामलों में शुभता रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति साधारण शुरूआत से बढ़ते हुए असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचते हैं. लंबे संघर्ष में भी लक्ष्य से डिगते नहीं हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. साझा भावना से कार्य करेंगे. आदर सम्मान रखेंगे. उत्साह बना रहेगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण चर्चाओं से प्रभावशाली बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. शासन प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. हितलाभ बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. आर्थिक पक्ष ध्यान देंगे. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. संपत्ति के मामले संवरेंगे. बजट बनाकर चलेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- स्वजनों व करीबियों से अनुकूलन बना रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. अतिथियों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. आपसी वादविवाद टालेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. मेलजोल बढ़़ाएंगे. प्रेम में आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता व बड़प्पन बनाए रखेंगे. परस्पर भरोसा जीतेंगे. जीवनशैली सहज रहेगी. परिजन सहयोग बढ़ाएंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- विनम्रता बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. सहकारिता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----