Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 30 August 2025: मूलांक 7 वालों के व्यवसायिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा, अपेक्षित परिणाम बनेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 30 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभत्व बनाए रखने वाला है. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास नियमित बने रहेंगे. परिवार में सुख बना रहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ विस्तार के प्रयास संवारेंगे. पेशेवर उचित स्थान पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति बड़ों का आदर करते हैं. रिसर्च विषयों में रुचि लेते है. आज इन्हें रुटीन को बेहतर रखना है. अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में पद प्रभाव बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- व्यवसायिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा. उद्योग कार्यों को गति देंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. कार्यविस्तार का जोर देंगे. लेनदेन अपेक्षानुरूप रहेगा. विविध गतिविधियांं में प्रभावी बने रहेंगे. अधिकारियों की बात ध्यान से सुनेंगे. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में धैर्य दिखाएंगे. निजी प्रसंग स्मरणीय रहेगे. रिश्तों में संवाद सुधार पाएगा. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सकारात्मकता रहेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजन से भेंट होगी. संबंधों को बेहतर बनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन रखें. आज्ञा पालन बढ़ाएं. व्यक्तित्व पर जोर रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बनाए रखें.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- तनाव से बचें. व्यर्थ बातों को अनसुना करें. विश्वास बनाए रखें.

