Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 30 August 2025: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 30 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन वांछित स्थिति बनाए रखेगा. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. सौदे समझौते अपेक्षित गति पाएंगे. करियर व्यापार में सहजता रखेंगे. उल्लेखनीय प्रयास पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत मामले संवार पर रहेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. घर में अनुकूलन बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. सबका साथ समर्थन रहेगा. कामकाजी मामलों में सक्रियता रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अपना काम निकालने स्मार्ट होते हैं. व्यवस्था व प्रबंधन में प्रभाव बनाए रखते हैं. आज इन्हें बड़ों से तालमेल बढ़ाना है. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- सही समय पर उचित निर्णय लेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में अनुभव एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों में स्पष्टता रखेंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सबकी खुशी बढ़ाने की कोशिश होगी. वातावरण सुखकर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ता संभव है. भावनात्मकता बढ़ेगी. निजी जीवन सहज रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के संबंधों में विश्वास बना रहेगा. रिश्तों में सहजता व धैर्य दिखाएंगे. विनम्रता बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान देंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. मधुर व्यवहार रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- स्काई ब्लू

एलर्ट्स- प्रबंधन व अनुशासन बढ़ाएं. बड़बोलेपन से दूर रहें.

