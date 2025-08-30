Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 30 August 2025: मूलांक 4 वालों के लाभकारी अवसर बढ़त पर रहेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 30 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए औसत से अच्छे परिणामों को देने वाला है. वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. विविध गतिविधियों में रुटीन में संवार बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. करीबियों से सामंजस्यता रखेंगे. पेशेवर मित्रों का सहयोग बना रहेगा. स्वजनों की बात को ध्यान से सुनें. सहजता सरलता बनाए रखें. आर्थिक मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेजी से सीखने और अमल में लाने में सफल रहते हैं. आज इन्हें नियम निरंतरता बनाए रखना है. संबंधों पर बल देंगे. कामकाजी विषयों में मिश्रित फल पाएंगे. आशंकाओं से बचें. सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- जिम्मेदार लोगों का साथ और विश्वास पाएंग. लाभकारी अवसर बढ़त पर रहेंगे. पेशेवर कार्यों में सहजता बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिभा का लाभ लेंगे. कामकाजी गतिविधि संवरेंगी. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. कामकाजी रुटीन बेहतर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तो में पूर्वाग्रह न आने दें. सहजता समता बनाए रहें. संबंधों में सजग रहेंगे. वार्ता पर जोर देंगे. मित्रता सुधार पाएगी. प्रियजन से भेंट संभव है. प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. मन के मामले मध्यम रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सीख सलाह पर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर दें. व्यवस्था पर ध्यान बढ़ाएं. आत्मविश्वास से काम लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- शहद समन

एलर्ट्स- सतर्कता बढ़ाएं. जल्दबाजी न करें. व्यवहार विनम्र रखें.

