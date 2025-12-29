Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 29 December 2025: प्रदर्शन साधारण रहेगा, तालमेल बढ़ाएंगे

नंबर 9

29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य फलाकारक है. व्यक्तिगत मामलें में धैर्य बनाए रखें. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. घर परिवार में विनय विवेक से रिश्ते संवारेंगे. उम्मीद के अनुरूप स्थिति बनी रहेगी. मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे विभिन्न परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. कामकाज साधारण रहेगा. रिश्तों मं सामंजस्य बना रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे. विविध मामले गति लेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति ऊंचा मनोबल रखते हैं. घर परिवार के लिए समर्पित होते हैं. आज इन्हें रक्त संबंधियों व परिचितों से करीबी बढ़ाना है. पेशेवरों से सहज बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी. जिम्मेदारों के सानिध्य का प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ का प्रतिशत औसत होगा. करियर कारोबार में सहजता रहेगी. साझीदारी व सहभागिता बढेगी. विनय विवेक से कार्य पूरे करेंगे. विभिन्न मामलों में दखल रहेगा. प्रदर्शन साधारण रहेगा. तालमेल बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रगण भरोसेमंद रहेंगे. प्रेम स्नेह और उत्साह बढ़ेगा. घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग भ्रमण संभव होगा. आपसी भरोसा बढेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियां का साथ सहयोग रहेगा. धैर्य धर्म और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- भावुकता से बचें. नियंत्रण बढ़ाएं. स्पष्टता लाएं. अहंकार छोड़ें.

