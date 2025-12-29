scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 29 December 2025: कदम आगे रखना है, सक्रियता बनाए रहेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 29 December 2025: सहज सरल व्यवहार बनाए रखते हैं. आज इन्हें गतिं तेज से कदम आगे रखना है. सक्रियता बनाए रहेंगे. बड़ा कर दिखाने का भाव रहेगा.

नंबर 8
29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता पाएंगे. कार्यगति संवार पर रहेगी. लाभ और सम्मान बढ़ेगा. भेंटवार्ताओं में सक्रिय रहेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. सीख सलाह से आगे बढेंगे. नियमों का ध्यान बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारों का साथ रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सीमित संसाधनो में भी सुख से जीवन जीने की समझ रखते हैं. सहज सरल व्यवहार बनाए रखते हैं. आज इन्हें गतिं तेज से कदम आगे रखना है. सक्रियता बनाए रहेंगे. बड़ा कर दिखाने का भाव रहेगा.

मनी मुद्रा- चहुंओर उल्लेखनीय प्रयास बनाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. पेशेवर मामलों में प्रभावी रहेंगे. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलेंगे. लाभ एवं विस्तार संवार पर बने रहेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. साझा प्रयास संवरेंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों में साख बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में आदर स्नेह बनाए रहेंगे. आपसी सामंजस्यता को बल मिलेगा. मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. भेंट मे सफल होंगे. सगे संबंधियां के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वचन पूरा करेंगे. साज संवार रखेंगे. धर्म धैर्य से काम लेंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 5 7 8
फेवरेट कलर- हल्का नीला
एलर्ट्स- हड़बड़ी न करें. मेलजोल बढ़ाएं. फोकस रखें. आक्रोश में न आएं.

---- समाप्त ----
