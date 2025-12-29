scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 29 December 2025: भरोसा रखेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 29 December 2025: लाभ प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. सजगता से काम लेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यगति बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

नंबर 7
29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हितलाभकर है. सफलता प्रतिशत सामान्य से शुभ होगा. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. पेशेवरजन उचित विश्वास बढ़ेगा. परिवार वालों से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न कार्योंं को गति देंगे. वाणिज्यिक प्रयास रखेंगे. कामकाजी मामले संवारेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति उन्नति की राह पर निरंतर प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हे सहजता बनाए रहना है. सबको लेकर चलेंगे. अव्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. लंबित योजनाएं गति पाएंगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियों में सहज आगे बढ़ेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे. लाभ प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. सजगता से काम लेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यगति बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. करीबियों की सुनेंगे. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रहेगी. परिवार के साथ सुख साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. संबंध संवार पर होंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्पष्टता बना रखेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य होगा. सूझबूझ से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8 9
फेवरेट कलर-  मडकलर
एलर्ट्स- आलस्य न दिखाएं. लोभ व प्रलोभन में न आएं. फोकस बढ़ाएं.

