Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 29 December 2025: मितभाषी बने रहेंगे, संकोच बढ़ा रहेगा

नंबर 6

29 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शूभकर है. करियर व्यापार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. निजी मामलों में विनम्रता और धैर्य से आगे बढ़ें. अनुशासन और अनुपालन पर ध्यान बनाए रहेहंगे. करीबियों का साथ सहयोग बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. पारिवारिक चर्चा में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. कारोबार में रुटीन उम्दा बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति उच्च मनोबल व संकल्प बनाए रखते हैं. टीम के साथ और अकेले दोनों प्रकार के प्रदर्शन में सहज होते हैं. इन्हें आज सीख सलाह बनाए रखना है. कार्योंं में सरलता बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में हितलाभ बेहतर बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में उत्साहित रहें. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रहें. लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवर लाभ के अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्योंं में गति आएगी. बहस व विवाद से बचेंगे. रुटीन संवारेंगे. करियर को उचित ढंग से बढ़ाएंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में अतिउत्साह में न आएं. चर्चा संवाद में अवसर का इंतजार करें. रिश्तों में सहज रहें. विनय विवेक बनाए रखें. वार्ता में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. स्वजनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएं.



हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक दबाव में न आएं. खानपान सहज रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. सहयोग सहकार का भाव रखें.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मैजेंटा

अलर्ट्स- व्यर्थ चर्चा व विवाद से बचें. प्रलोभन में न आएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----